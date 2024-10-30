У Німеччині затримали громадянина Росії за підозрою в обході санкцій

В німецькому Нюрнберзі співробітники митниці затримали громадянина РФ, якого підозрюють в обході санкцій, повідомляє Європейська правда.

Як пояснили у прокуратурі Франкфурта-на-Майні, затриманого підозрюють в порушенні Закону про зовнішню торгівлю та платежі.

Як стверджується, у межах міжнародної мережі росіянин використовував свою компанію, розташовану в Німеччині, для закупівлі "морських товарів" для Росії в порушення санкцій.

За словами представника Франкфуртської прокуратури, цього чоловіка підозрюють у торгівлі супутниковими антенами і гідролокаторами для використання в морських глибинах.

За версією слідства, підозрюваний міг продати технологію, на яку поширюються санкції, в Росію.

Слідчі також провели обшуки загалом на шести об'єктах нерухомості в Нюрнберзі, Франкфурті-на-Майні, Грос-Умштадті в Гессені та в аеропорту Франкфурт-Хан. Під час обшуків було вилучено велику кількість доказів.

Нагадаємо, у липні суд у Німеччині засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців ув'язнення за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.