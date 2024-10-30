Зеленский объяснил, почему Украина не захватила Курскую АЭС

Украина могла бы захватить Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Но не захотела этого делать, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ стран Северной Европы.

"Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали, мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не хотела захватывать АЭС в Курской области, поскольку это означало бы стать похожими на россиян.

"Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС", - добавил Зеленский.

Курская операция ВСУ

Украинские войска начали операцию в Курской области в начале августа. ВСУ удалось продвинуться на десятки километров и занять около 100 населенных пунктов. Недавно президент Владимир Зеленский сообщил о создании буферной зоны.

Ранее Зеленский объяснял, что Курская операция была определенным превентивным ударом, поскольку россияне хотели прорвать границу в Сумской области. Глава государства подчеркнул, что прорыв в Курской области - это лишь часть операции.

По его словам, операция ВСУ имела и другую задачу - увеличить обменный фонд, что способствовало бы обменам.

Также Зеленский заявлял, что Украина хочет удерживать территорию в Курской области, пока диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.