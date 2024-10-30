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Экс-спикер чеченского батальона опроверг заявление о Кадырове об украинских пленных

Экс-спикер чеченского батальона опроверг заявление о Кадырове об украинских пленных
Фото: Twitter

Бывший пресс-секретарь воюющего на стороне Украины чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев уверяет, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова об украинских военнопленных в Гудермесе – это ложь.﻿﻿ Об этом Белокиев сказал в комментарии изданию "Кавказ.Реалии", сообщает Украинская правда.

"В Чечне нет украинских пленных. Их содержат в других регионах, кадыровцы иногда ездят туда для съемок. Лишь иногда их могут временно, причем всего несколько человек, привезти в Чечню для постановочного видео, а затем тут же увозят обратно", – сказал он.

По мнению экс-представителя чеченского батальона, заявлением об удержании пленных в Чечне Кадыров хочет защитить важные для него объекты от ударов украинских дронов.

Но здесь, по словам Белокиева, возникает вопрос: действительно ли атаковавший "университет" летательный аппарат запущен силами Вооруженных сил Украины или за атакой могут стоять оппоненты нынешнего руководства республики внутри России?

Ранее "Суспiльне" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщало, что беспилотники могли быть запущены с территории Ингушетии или Дагестана. Расследователь из InformNapalm, который пожелал остаться анонимным, назвал такой сценарий гипотетически возможным, учитывая напряженность на Кавказе из-за борьбы за маркетплейс Wildberries между Кадыровым и его окружением, с одной стороны, и правящими кланами соседних Дагестана и Ингушетией – с другой.

Напомним, ставленник Кремля лидер Чечни Рамзан Кадыров 29 октября заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа в городе Гудермес Чеченской Республики.

30 октября Кадыров заявил, что на территории российского университета, который, по его словам, атаковал БПЛА, якобы были украинские военнопленные, которые там погибли.

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