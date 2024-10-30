Ексспікер чеченського батальйону спростував заяву про Кадирова про українських полонених
Колишній прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура, який воює на боці України, Іслам Бєлокієв запевняє, що слова глави Чечні Рамзана Кадирова про українських військовополонених у Гудермесі - це брехня. Про це Бєлокієв сказав у коментарі виданню "Кавказ.Реалії", повідомляє Українська правда.
"У Чечні немає українських полонених. Їх утримують в інших регіонах, кадировці іноді їздять туди для зйомок. Лише іноді їх можуть тимчасово, причому лише кілька людей, привезти в Чечню для постановочного відео, а потім тут же відвозять назад", – сказав він.
На думку експредставника чеченського батальйону, заявою про утримання полонених у Чечні Кадиров хоче захистити важливі для нього об'єкти від ударів українських дронів.
Але тут, за словами Бєлокієва, постає запитання: чи справді літальний апарат, який атакував "університет", запущено силами Збройних сил України, чи за атакою можуть стояти опоненти нинішнього керівництва республіки всередині Росії?
Раніше "Суспільне" з посиланням на джерела в спецслужбах повідомляло, що безпілотники могли бути запущені з території Інгушетії або Дагестану. Розслідувач із InformNapalm, який побажав залишитися анонімним, назвав такий сценарій гіпотетично можливим з огляду на напруженість на Кавказі через боротьбу за маркетплейс Wildberries між Кадировим і його оточенням, з одного боку, і правлячими кланами сусідніх Дагестану та Інгушетії - з іншого.
Нагадаємо, ставленик Кремля лідер Чечні Рамзан Кадиров 29 жовтня заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в місті Гудермес Чеченської Республіки.
30 жовтня Кадиров заявив, що на території російського університету, який, за його словами, атакував БПЛА, начебто були українські військовополонені, які там загинули.