Открытие аэропортов Украины во время войны: презентована дорожная карта

Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Мероприятие прошло в Варшаве, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли - профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее осуществлявших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что открытие воздушного пространства "это очень сложный вопрос, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами".

"Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства. Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро" , - сказал он.

Экономический советник посольства США в Украине Мэри Элизабет Мэдден отметила важность поддержки Украины в усилиях по восстановлению гражданской авиации и готовности Соединенных Штатов Америки обеспечить экспертную и техническую помощь.

План Украины

Во время конференции заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства.

Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена Государственной авиационной службой, документ презентовал первый заместитель председателя Сергей Коршук. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы докладывал директор Украэроруха Андрей Ярмак.

Кроме того, о готовности аэропортов рассказали генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

Механизмы координации гражданской и военной авиации были представлены Олегом Захарчуком, заместителем командира Воздушного командования "Центр" по авиации - начальником авиации.

К экспертному обсуждению также присоединились Польское агентство аэронавигационных услуг, авиакомпании AirBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компании AerCap, Boeing, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine и другие.

Напомним, в 2023 году было много разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит открыть один из аэропортов. В частности, обсуждалась возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.

В начале 2024 года Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок в нашей стране. В правительстве заявляли, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.