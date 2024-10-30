Украина готовится присоединиться к европейскому рынку труда

Кабинет Министров утвердил План мероприятий по присоединению к Европейской сети служб занятости (EURES). Об этом говорится в сообщении министерства экономики, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что так Украина начинает подготовительный этап к присоединению к европейской структуре занятости, в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2023 года.

"Принятый план является важным шагом к интеграции в европейский рынок труда и внедрению свободного движения работников. Подготовительные мероприятия, предусмотренные планом, направленные на обеспечение основы для присоединения к EURES" , - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об изучении возможностей, связанных с совместимостью украинских систем и структур с требованиями EURES, внедрением регламентов, которые позволят Украине эффективно взаимодействовать с европейскими базами данных о рабочей силе.

На сегодня EURES поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве ЕС и Европейского Экономического Пространства. Платформа содержит более 4 миллионов вакансий, является достаточно удобной и эффективной для работодателей и соискателей работы в Европе.

Сейчас план мероприятий в значительной степени направлен на изучение опыта стран, которые уже прошли путь присоединения к EURES, в частности, Польши и Хорватии.

К тому же есть ряд вопросов, требующих тщательного исследования, чтобы Украина эффективно присоединилась к сети EURES: соответствие национальной классификации профессий международным и европейским нормам и стандартам, роль посредников на рынке труда, охват сетью EURES соискателей образования и стажеров и тому подобное.