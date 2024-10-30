Журналисты узнали, что Украина переплатила почти 600 млн при закупке дронов

Государство в 2023 году переплатило почти 600 млн грн при закупке дронов Autel EVO MAX 4T для нужд Вооруженных Сил Украины в рамках проекта "Армия дронов", сообщает Hromadske.

В материале расследуется деятельность компании-поставщика "Крион-М", которая имеет уставный капитал - 765 гривен и которая специализировалась на торговле мебелью и коврами.

Цены, по которым "Крион-М" продавал дроны государству, были вдвое выше рыночных - от 360 тыс до почти 500 тыс. Например, Фонд Сергея Притулы покупал такие же дроны по 212 тыс за единицу.

А украинская компания Flytechnology, которая напрямую сотрудничает с производителем Autel, осенью 2023 года сама предлагала Госспецсвязи оптовые партии тех же дронов по 212,5 тыс за штуку. Такая же цена у компании была в июне 2023-го. Однако контракт с ними почему-то не заключили.

Всего с июля 2023 года Крион-М продал государству почти 3900 беспилотников на общую сумму около 1,5 млрд.

В расследовании выяснили, что компания покупала дроны у польской UMO и немецкой Danator, которая принадлежит украинцу Сергею Величуку.

Сообщается, что цены по этим контрактам также были значительно завышены. Величук утверждает, что высокая цена обусловлена специальной прошивкой дронов. Однако технический эксперт Фонда Притулы не обнаружил никаких признаков нестандартного программного обеспечения.

В расследовании добавляют, что на эти почти 600 млн можно было бы купить еще 2600 таких дронов Autel с дополнительной батареей к каждому.

Ответственность за закупки дронов тогда несли Министерство цифровой трансформации во главе с Михаилом Федоровым и Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Федоров признался, что сначала не мониторил цены на дроны и компании, которые их продавали. Он узнал о завышенных ценах на Autel только в сентябре 2023 года, через несколько месяцев после начала поставок, после чего обратился в НАБУ.

Юрий Щиголь, бывший глава Госспецсвязи, в комментарии журналистам сказал, что вообще не причастен к процедурам закупок и не помнит, что подписывал сертификат конечного потребителя на поставку дронов, закупленных по завышенной стоимости.

НАБУ открыло уголовное производство по факту завышения цен на дроны, но никакого подозрения до сих пор не выдвинуто.