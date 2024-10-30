ВАКС отказался арестовывать экс-нардепа по делу о присвоении 54 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подаст апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), который 29 октября не назначил меру пресечения для бывшего народного депутата Георгия Логвинского.﻿ Со ссылкой на САП, сообщает Новое время.

В частности, Логвинского подозревают в присвоении 54 миллионов гривен из госбюджета. В САП утверждают, что собранные в ходе расследования доказательства, связанные с экс-нардепом, требуют избрания меры пресечения.

В ведомстве отметили, что экс-нардепу, который сейчас работает адвокатом объявили о подозрении 10 июля 2023 года по статьям Уголовного кодекса Украины о хищении и легализации средств.

САП не называет имени подозреваемого, но Центр противодействия коррупции утверждает, что ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о заочном аресте экс-нардепа от фракции Народный фронт Георгия Логвинского по делам о так называемом Золотом мандарине.

Дело о Золотом мандарине — что известно

В сентябре 2013 года представитель Золотой Мандарин Ойл направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной Киевэнерго задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Следователи установили, что на момент обращения в ЕСПЧ все имущество и счета компании Золотой Мандарин Ойл были арестованы для обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным Родовид Банком на сумму более 70 млн грн.

Подозреваемые по делу также скрыли от суда факт, что Золотой Мандарин Ойл накануне обращения в ЕСПЧ уступило права требования к Киевэнерго в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.

По версии следствия, Георгий Логвинский договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда в споре между двумя частными компаниями.

На основании заключенной декларации в пользу подконтрольного Логвинскому предприятия, было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Средства с использованием конвертационных центров легализовали.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести участникам схемы. 10 июля экс-депутат Георгий Логвинский стал седьмым участником дела связанного с компанией Золотой Мандарин Ойл.