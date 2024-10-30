ВАКС відмовився заарештовувати екс-нардепа у справі про присвоєння 54 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подасть апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), який 29 жовтня не призначив запобіжний захід для колишнього народного депутата Георгія Логвинського. З посиланням на САП, повідомляє Новое время.

Зокрема, Логвинського підозрюють у привласненні 54 мільйонів гривень із держбюджету. У САП стверджують, що зібрані під час розслідування докази, пов’язані з екснардепом, вимагають обрання запобіжного заходу.

У відомстві зазначили, що екснардепу, який наразі працює адвокатом оголосили про підозру 10 липня 2023 року за статтями Кримінального кодексу України про розкрадання та легалізацію коштів.

САП не називає імені підозрюваного, але Центр протидії корупції стверджує, що ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про заочний арешт екснардепа від фракції Народний фронт Георгія Логвинського у справ про так званий Золотий мандарин.

Справа про Золотий мандарин — що відомо

У вересні 2013 року представник Золотой Мандарин Ойл надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої Київенерго заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Слідчі встановили, що на момент звернення до ЄСПЛ все майно та рахунки компанії Золотой Мандарин Ойл були арештовані для забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним Родовід Банком на суму понад 70 млн грн.

Підозрювані у справі також приховали від суду факт, що Золотой Мандарин Ойл напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до Київенерго на користь іншого підприємства та отримало за це 54,18 млн грн.

За версією слідства, Георгій Логвинський домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями.

На підставі укладеної декларації на користь підконтрольного Логвинському підприємства, було повторно перераховано 54,179 млн грн, але цього разу з державного бюджету. Кошти з використанням конвертаційних центрів легалізували.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. 10 липня ексдепутат Георгій Логвинський став сьомим учасником справи повʼязаної з компанією Золотой Мандарин Ойл.