Евросоюз ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона

Европейская комиссия впервые выступила с четкой публичной критикой так называемого телемарафона и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.﻿﻿ Со ссылкой на отчет Еврокомиссии о прогрессе государств-кандидатов, включая Украину, сообщает Европейская правда.

Одно из критических замечаний Брюсселя касается финансирования из госбюджета телемарафона "Единые новости". Также прозвучали сомнения об объективности телемарафона.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии" , – говорится в документе.

Также Еврокомиссия упрекнула телеканал "Рада", основной задачей которого должно было бы быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции". Как известно, в адрес телеканала "Рада" звучит критика из-за низкого уровня представленности оппозиции, а также относительно того, что трансляция заседаний парламента, остановленная в 2022 году, не возобновилась.

Документ, в котором ЕК выразила эти критические замечания, является частью ежегодного отчета обо всех государствах-кандидатах, включая Украину. В нем в частности анализируется соблюдение государствами основополагающих ценностей ЕС, к которым относится также уважение к свободе слова и свободе выражения.

Также в этом отчете Еврокомиссия определяет задачи стран-кандидатов на ближайшее время. Касательно работы телевизионных вещателей в документе содержится соответствующая норма: ЕС ждет, что власти Украины будут "постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт", постепенно снимая ограничения, причем это ожидание не связано с завершением военного положения.