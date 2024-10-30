Путин пообещал выполнить "все цели СВО" во время разговора с Вучичем

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они говорили о войне на Украине.﻿ Со ссылкой на его интервью Bloomberg, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Вучича, он впервые за два с половиной года поговорил с Путиным после того, как отклонил его приглашение на саммит БРИКС. Во время телефонного разговора он спросил Путина о прекращении огня в войне РФ против Украины.

"Это то, что делают джентльмены, это то, что делают настоящие мужчины в таких обстоятельствах, даже если другая сторона ожидает другого ответа. Потом я спросил его о ситуации в Украине" , - рассказал Вучич.

Однако Путин так и не ответил. Путин заявил ему, что "все цели специальных военных операций будут выполнены".