Нет оснований давать бронь рабочим "Баллистики" - Минобороны

Комиссия Минобороны не нашла оснований для того, чтобы предоставить право производителю снаряжения для войска "Баллистика" бронировать рабочих.﻿ Со ссылкой на комментарий пресс-службы министерства, сообщает Экономическая правда.

Согласно действующему порядку, статус критически важного предприятия, предоставляющего право бронирования работников, определяется критериями, утвержденными постановлениями Кабинета министров Украины.

После рассмотрения документов, поданных "Баллистикой", комиссия по определению критически важных предприятий решила, что компания не соответствует необходимым критериям.

Основными причинами отказа стали отсутствие государственного контракта с Минобороны или ДОТ, согласования на госзаказ в роли соисполнителя, а также отсутствие соответствующих ходатайств от представителей ВСУ. Кроме того, предприятие не находится в управлении Министерства обороны.

Вместе с тем, Министерство обороны отмечает, что "высоко ценит вклад, который частные оборонные предприятия делают для защиты государства".

В ближайшее время планируется встреча с представителями оборонной промышленности для открытого диалога, разъяснив условия получения статуса критически важного предприятия, и способствовать процессу бронирования специалистов для обеспечения стабильной работы производств.

О времени и месте проведения встречи будет сообщено дополнительно.