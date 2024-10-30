Оккупанты ударили КАБом по многоэтажке в Харькове, 12 пострадавших
Российские войска вечером 30 октября ударили по четвертому этажу многоэтажки в Харькове. Со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, городского голову Игоря Терехова, сообщает Украинская правда.
По данным ОВА россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.
Предварительно - есть пострадавшие, в том числе под завалами.
Впоследствии Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.
Повреждены гражданские автомобили. Известно о 7 пострадавших.
По состоянию на 23:20 Терехов сообщил, что пострадали 12 человек. В доме полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома.
На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Среди пострадавших двое тяжелых - ребенок 11 лет и 22-ти двухлетний мужчина.