Оккупанты ударили КАБом по многоэтажке в Харькове, 12 пострадавших

Российские войска вечером 30 октября ударили по четвертому этажу многоэтажки в Харькове.﻿﻿ Со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, городского голову Игоря Терехова, сообщает Украинская правда.

По данным ОВА россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

Предварительно - есть пострадавшие, в том числе под завалами.

Впоследствии Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.

Повреждены гражданские автомобили. Известно о 7 пострадавших.

По состоянию на 23:20 Терехов сообщил, что пострадали 12 человек. В доме полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома.

На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Среди пострадавших двое тяжелых - ребенок 11 лет и 22-ти двухлетний мужчина.