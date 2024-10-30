Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові, 12 постраждалих
Російські війська увечері 30 жовтня вдарили по четвертому поверху багатоповерхівки в Харкові. З посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, міського голову Ігоря Терехова, повідомляє Українська правда.
За даними ОВА росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.
Попередньо - є потерпілі, в тому числі під завалами.
Згодом Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.
Пошкоджені цивільні автомобілі. Відомо про 7 постраждалих.
Станом на 23:20 Терехов повідомив, що постраждали 12 людей. У будинку повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку.
На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Серед постраждалих двоє важких - дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік.