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Курс валют НБУ на 31 октября

Курс валют НБУ на 31 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 31 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 октября, снизился до отметки 41.2790 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 44.6350 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.4274 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 8 коп до 47.5236 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 10.2786 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.279000 --0.1008
EUR Евро 44.635000 +0.0276
GBP Фунт стерлингов 53.427400 --0.2877
CHF Швейцарский франк 47.523600 --0.0777
PLN Польский злотый 10.278600 +0.0183

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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