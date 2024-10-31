Курс валют НБУ на 31 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 31 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 октября, снизился до отметки 41.2790 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 44.6350 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.4274 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 8 коп до 47.5236 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 10.2786 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.279 000 EUR Евро 44.635 000 GBP Фунт стерлингов 53.427 400 CHF Швейцарский франк 47.523 600 PLN Польский злотый 10.278 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.