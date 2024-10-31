Курс валют НБУ на 31 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 31 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 30 октября, снизился до отметки 41.2790 за 1 доллар.
Евро подорожал на 3 коп до 44.6350 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.4274 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 8 коп до 47.5236 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 2 коп до 10.2786 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.279000
|EUR
|Евро
|44.635000
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.427400
|CHF
|Швейцарский франк
|47.523600
|PLN
|Польский злотый
|10.278600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.