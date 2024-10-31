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Курс валют НБУ на 31 жовтня

Курс валют НБУ на 31 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 31 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 жовтня знизився до позначки 41.2790 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп. до 44.6350 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.4274 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 8 коп. до 47.5236 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 10.2786 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,279 000 --0.1008
EUR Євро 44,635 000 +0.0276
GBP Фунт стерлінгів 53.427 400 --0.2877
CHF Швейцарський франк 47.523 600 --0.0777
PLN Польський злотий 10.278 600 +0.0183

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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