Курс валют НБУ на 31 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 31 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 30 жовтня знизився до позначки 41.2790 за 1 долар.
Євро подорожчав на 3 коп. до 44.6350 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.4274 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 8 коп. до 47.5236 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 10.2786 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,279 000
|EUR
|Євро
|44,635 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.427 400
|CHF
|Швейцарський франк
|47.523 600
|PLN
|Польський злотий
|10.278 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.