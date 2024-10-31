Курс валют НБУ на 31 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 31 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 жовтня знизився до позначки 41.2790 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп. до 44.6350 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.4274 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 8 коп. до 47.5236 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 10.2786 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,279 000 EUR Євро 44,635 000 GBP Фунт стерлінгів 53.427 400 CHF Швейцарський франк 47.523 600 PLN Польський злотий 10.278 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.