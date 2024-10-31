В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты заявили об атаке дронов на порт

Утром 31 октября во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке беспилотников на порт, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандистское российское издание ТАСС, оккупационные власти Бердянска.

Местная оккупационная администрация признала, что были удары по порту дронами-камикадзе.

В городе после атаки БпЛА закрыты школы, детские сады и другие бюджетные учреждения.