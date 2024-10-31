У Бердянську пролунали вибухи: окупанти заявили про атаку дронів на порт

Вранці 31 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунали вибухи, окупанти заявили про атаку безпілотників на порт, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пропагандистське російське видання ТАСС, окупаційна влада Бердянська.

Місцева окупаційна адміністрація визнала, що були удари по порту дронами-камікадзе.

У місті після атаки БпЛА зачинені школи, дитячі садки та інші бюджетні установи.