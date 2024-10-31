Германия угрожает КНДР санкциями за отправку войск на войну из Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских солдат в войне России против Украины. Об этом заявил официальный представитель немецкого МИДа Себастьян Фишер, сообщает Deutsche Welle.

"Если данные о том, что на стороне РФ в боях принимают участие солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе на введение дополнительных санкций" , - сказал он.

По его словам, официальный Берлин донес эту позицию до временного поверенного в делах Северной Кореи, ранее вызванного в МИД. "Мы убедительно призывали его не поддерживать противоправную агрессию России против Украины и прекратить соответствующую поддержку РФ", – заявил Фишер.

По его словам, Германия также обсудила с Китаем выводы НАТО и США о переброске северокорейских солдат в Россию.

Ранее американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Администрация президента США призвала власти Китая добиться возвращения находящихся в России северокорейских войск к местам их постоянной дислокации. Собеседник издания сообщил, что США также убеждают ряд других стран связаться с официальным Пекином из-за северокорейских военных в России.