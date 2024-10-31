США осудили Северную Корею за запуск баллистической ракеты

США осудили испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР, которая была запущена в сторону Японии. Об этом говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, сообщает Европейская правда.

Согласно заявлению представителя администрации президента США, этот запуск является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

"Этот запуск без необходимости повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе. Он лишь демонстрирует, что КНДР продолжает ставить свои незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет выше благополучия своего народа" , – подчеркнул Саветт.

США призвали все страны "осудить эти нарушения и призвать КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и начать серьезный диалог".

Как известно, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря в четверг утром по местному времени.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.