Китай ввел санкции против американского поставщика дронов для Украины

Американская компания Skydio, крупнейший производитель дронов США и их поставщик для украинской армии, столкнулась с кризисом в цепи поставок после того, как Китай ввел санкции, запретив китайским компаниям предоставлять ей критически важные компоненты. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Skydio сейчас ищет альтернативных поставщиков из-за санкций, которые также заблокировали поставки батарей от единственного поставщика компании, рассказали знакомые с ситуацией источники.

Компания обратилась за помощью к администрации Байдена. На прошлой неделе генеральный директор Адам Брай встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел обсуждение с высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Американские чиновники обеспокоены тем, что Китай может подорвать цепи поставок США и усложнить поставки дронов, которые используются для сбора разведданных в Украине.

"Этот момент стал переломным для индустрии дронов. Если были какие-то сомнения, это действие четко показывает, что китайское правительство будет использовать цепи поставок как оружие для продвижения своих интересов" , - написал Брай в записке для клиентов, которую получила Financial Times.

"Это попытка устранить ведущую американскую компанию дронов и усилить зависимость мира от китайских поставщиков дронов" , - добавил он.

Кризис для Skydio подчеркивает риски, с которыми сталкиваются американские компании, зависящие от Китая, и возникает на фоне беспокойства иностранного бизнеса относительно использования Китаем законов о безопасности для задержания местных работников и проведения корпоративных рейдов.

Китай ввел санкции 11 октября против нескольких американских компаний, включая частную компанию Skydio, в ответ на разрешение Вашингтона на продажу боевых дронов Тайваню. Недавно Skydio получила контракт с пожарной службой Тайваня.

Санкции были введены до того, как Skydio успела найти альтернативных поставщиков.

Один из осведомленных источников сообщил, что китайские власти посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp - дочернюю компанию японской TDK, которая производит батареи для дронов, - и приказали им прекратить сотрудничество.

В среду Skydio уведомила своих клиентов об ограничении количества батарей, поставляемых вместе с дронами из-за китайских санкций, и предупредила, что новых поставщиков не ожидается до весны.

Skydio обсуждает ситуацию с компаниями в Азии, в частности в Тайване. Один источник сообщил, что американские чиновники обратились к азиатским союзникам для обсуждения путей поддержки компании. Skydio также контактировала с вице-президентом Тайваня Сяо Би-ким по этому вопросу.

Компания из Сан-Матео обслуживает корпоративных и государственных клиентов, включая армию США. Она сообщила, что направила Украине более 1000 дронов для сбора разведданных и помощи в фиксации военных преступлений России.

Skydio заявила, что ее новейшая модель X10 стала первым американским дроном, который прошел украинские испытания на защиту от радиоэлектронной борьбы, что затрудняет его глушение, а Киев запросил тысячи таких дронов.

Действия Китая происходят в то время, когда Конгресс США рассматривает законопроект о запрете американцам использовать дроны китайской компании DJI, которая доминирует на глобальном рынке коммерческих дронов.