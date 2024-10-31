На Буковине задержали агентов РФ, которые шпионили за Силами обороны

Правоохранители задержали в Черновицкой области двух участников регионального центра движения "народовластия", которые шпионили за Силами обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Один из задержанных – 41-летний местный житель, в прошлом член запрещенной компартии Украины. По данным следствия, он попал в поле зрения россиян в 2015 году, после полномасштабного вторжения его окончательно завербовали и поручили сформировать собственную агентурную сеть на Буковине. Мужчина распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность государственной власти в Украине и пытался создавать альтернативные "органы местного самоуправления". Также агитировал местных мужчин призывного возраста скрываться от ТЦК и шпионил за маршрутами перемещения подвижных составов ВСУ.

Для выполнения враждебных задач агент привлек 35-летнего местного безработного, которого он якобы мог "отмазать" от призыва.

Агенту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а его приспешнику — по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ).

Как писала "ДС", правоохранители задержали еще 4 агентов российских спецслужб, которые корректировали вражеские удары по Донецкой области.