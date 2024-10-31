На Буковині затримали агентів РФ, які шпигунили за Силами оборони

Правоохоронці затримали в Чернівецькій області двох учасників регіонального осередку руху "народовладдя", які шпигували за Силами оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Один із затриманих — 41-річний місцевий житель, у минулому член забороненої компартії України. За даними слідства, він потрапив до поля зору росіян у 2015 році, після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували й доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині. Чоловік поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування". Також — агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ.

Для виконання ворожих завдань агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг "відмазати" від призову.

Агентові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його поплічнику — за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ).

Як писала "ДС", правоохоронці затримали ще 4 агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Донецькій області.