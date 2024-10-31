Зеленский подписал указ о назначении нового посла в Польше

Новым послом Украины в Польше назначен Василий Боднар, бывший глава украинского посольства в Турции. Об этом говорится в указах президента Владимира Зеленского, опубликованных на сайте главы государства, сообщает Европейская правда.

Указами от 25 октября Зеленский уволил Боднара с должности посла в Турции и назначил его послом в Польше.

Боднар работал украинским дипломатом в Польше с 2006 по 2010 год, а затем был заместителем министра иностранных дел с 2017 по 2021 год.

В 2021 году Боднар возглавил посольство в Турции, которым до него руководил нынешний министр иностранных дел Андрей Сибига.

Предыдущий посол в Варшаве, Василий Зварич, был переведен в Прагу, где возглавил посольство.