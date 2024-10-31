РосСМИ: Россия и КНДР начали сотрудничать в развитии высоких технологий

Минцифры РФ подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством информационных технологий КНДР в Пхеньяне, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет The Moscow Times.

Документ предусматривает взаимодействие стран в сфере связи, информационных технологий и цифрового развития. После подписания стороны провели рабочую встречу, на которой обсудили дальнейшие шаги по реализации документа.

В эти дни в Пхеньяне проходит "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции - 2024". Согласно заявлениям организаторов, представлены "передовые IT-разработки и научно-технические достижения исследовательских институтов и предприятий КНДР и России".