Освобожденные из плена украинцы рассказали в Канаде о пытках в российских тюрьмах

В Монреале в рамках Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира освобожденные из плена украинцы рассказали о пытках, которые против них применяли россияне. Об этом идет речь на сайте президента, сообщает Левый берег.

Военнопленный Максим Колесников, проведший в плену десять месяцев, рассказал, что в заключении их избивали и не давали есть. Также пленникам запрещали между собой общаться и заставляли стоять часами.

Колесников призвал бороться за освобождение своего побратима, жизнь которого в опасности.

Жена пленного крымского журналиста Владислава Есипенко, Екатерина, рассказала, что его пытали током. Россияне задержали Есипенко еще до полномасштабного вторжения в марте 2021 года.

"Этой зимой истекает четвертый год его незаконного заключения. После задержания его пытали электрическим током, чтобы получить ложные показания" , - сказала она.

Украинская парамедикиня Юлия Паевская (Тайра), которая провела в плену три месяца, тоже подвергалась пыткам током – это было методом "выбивания" ложных показаний.

"Это когда твои мышцы слишком напряжены. Когда твоя спина выгибается подобно луку. Это когда твои суставы будто выгибаются в противоположную сторону, когда связки вот-вот порвутся. Когда перехватывает дыхание, сердце бьется настолько быстро, что вот-вот остановится. Это когда ты кричишь, кричишь, кричишь, и это длится часами" , - сказала она.

Кроме того, Тайра рассказала и о других издевательствах, которые враг применяет против украинцев, в частности лишает пленных жизненно необходимых лекарств и устраивает ужасные условия содержания.

"Красный Крест за эти почти три года войны ни до кого, с кем я разговаривала, так и не добрался. Ко мне тоже. Возможно, есть люди, которые могли бы организовать нормальную альтернативу Международному Красному Кресту, который добрался бы наконец до наших пленных и проверил условия содержания как гражданских, так и военных" , - подытожила она.