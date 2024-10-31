Германия закрывает все генконсульства Ирана на территории страны

Германия объявила о закрытии всех генеральных консульств Ирана на своей территории. Это произошло после смертной казни в Иране немецко-иранского гражданина Джамшида Шармахда.﻿ Со ссылкой на Tagesschau, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным СМИ, в Германии будут закрыты три иранских генеральных консульства во Франкфурте, Мюнхене и Гамбурге. Однако посольство в Берлине останется открытым.

Такое решение является ответом на смертную казнь немецко-иранского гражданина с двойным гражданством Джамшида Шармахда.

Также известно, что 32 иранских консульских работника теряют право на проживание в Германии и должны покинуть страну, если у них нет немецкого гражданства.

Джамшид Шармахд – немецко-иранский активист, которого власти Ирана обвинили в организации теракта в мечети в Шираге 2008 года, в результате которого погибли 14 человек.

Шармахд долгое время проживал в США и являлся лидером оппозиционной группы Tondar, выступающей против иранского режима. Его арестовали в 2020 году, а в 2023 иранский суд приговорил его к смертной казни. Иранские власти сообщили о его казни в октябре 2024 года.

Немецкое правительство осудило этот шаг, назвав его серьезным нарушением прав человека.

Дипломатические отношения между Ираном и Германией в последнее время значительно обострились из-за ряда политических и правозащитных вопросов. После усиления репрессий иранского правительства против протестующих, особенно в связи со смертью Махсы Амини, Германия стала уменьшать взаимодействие с Ираном и вводить дополнительные ограничения.

Германия, в частности, ограничила выдачу виз для иранских членов правительства и остановила двусторонние диалоги в сфере культуры и торговли. Берлин также поддерживает новые санкции против иранских чиновников на уровне ЕС, особенно из-за ухудшения ситуации с правами человека в Иране.

Дополнительным фактором напряжения стало задержание и смертная казнь немецко-иранского активиста Джамшида Шармахда.

Германия резко осудила действия Ирана, а канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок заявили о необходимости дальнейшей изоляции Тегерана на международном уровне.