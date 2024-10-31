Увеличение расходов госбюджета-2025 пока не рассматриваются - СМИ

Увеличение расходов в проекте государственного бюджета до рассмотрения документа во втором чтении не планируется. Существенных изменений тоже не ожидается.﻿ Со ссылкой на несколько источников в правительстве, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

"У нас не будет увеличения расходов до второго чтения - это не прогнозируется" , - сказал собеседник издания из финансово-экономического блока правительства.

Еще один чиновник из правительства отметил, что "мы пока не планируем что-либо менять".

Не ожидает существенных изменений в проекте документа ко второму чтению и глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Принципиально в проекте ничего не изменится" , - сказал он.

В первом чтении проект госбюджета на 2025 год Верховная Рада приняла 31 октября. В документе были учтены все правки народных депутатов, одобренные бюджетным комитетом.

По информации главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласы, они предусматривают:

направление источников наполнения Дорожного фонда в размере 43,2 млрд грн в следующем году в общий фонд бюджета на нужды национальной безопасности и обороны;

направление не менее 2 мдрд грн на гуманитарное разминирование;

перевод аппарата ВР с 1 апреля 2025 г. на грейдовую систему оплаты труда;

выплаты так называемой "чернобыльской пенсии" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отчуждения) только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Эта норма сэкономит 15 млрд грн на выплату новым переселенцам.

одобрение выделения 4,8 млрд грн на новые пассажирские вагоны, а также направление 4% НДФЛ в бюджеты объединенных территориальных общин.

Кроме того, из проекта госбюджета была изъята статья о повышении расходов на увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд грн.

"Приняли в целом бюджетные выводы. Никакие правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили" , - написал заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.

Следует напомнить, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приоритетами проекта бюджета 2025 года являются расходы на оборону, финансирование защищенных статей.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении не позднее 20 ноября.

Согласно проекту госбюджета 2025 года, доходы бюджета составят 2 трлн 336 млрд гривен. Расходы - 3 трлн 938 млрд грн, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

На сектор обороны и безопасности планируется выделить 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут выше, чем в 2024 году (2 трлн 177 млрд гривен).

В то же время, предусмотрено сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен до 419 млрд гривен. Правительство планирует заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум.