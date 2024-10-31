Еврокомиссия подтвердила высокий уровень имплементации Украиной законодательства ЕС в энергетике

Европейская комиссия подтвердила высокий уровень имплементации Украиной европейского законодательства в сфере энергетики.﻿ Со ссылкой на отчет Еврокомиссии, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

В частности, в нем отмечается, что Украина приняла законодательство о возобновляемых источниках энергии и Национальном плане по энергетике и климату.

Также был создан Фонд декарбонизации для поддержки программ энергоэффективности и возобновляемой энергетики, а законодательство по ядерной безопасности и радиационной защите было согласовано с нормами "Евратома". Кроме того, компания "Энергоатом" была преобразована в акционерное общество с утверждением наблюдательного совета.

"Несмотря на сложнейшую ситуацию и все вызовы, связанные с войной, мы продолжаем курс на реформы и имплементацию европейских норм и правил в работу энергетических рынков. Для нас это также важный вопрос энергетической безопасности" , – прокомментировал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ранее Герман Галущенко провел встречу с американской делегацией, где он отметил критическую важность обеспечения безопасности атомной генерации в условиях российской агрессии.