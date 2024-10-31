Киев обратится к Сеулу с запросом о военной помощи
Украина и Южная Корея раньше вели себя осторожно по вопросу поставки оружия, но теперь Киев обратится с просьбой о предоставлении оружия. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, сообщает Левый берег.
По словам главы государства, Сеул оказывает гуманитарную, медицинскую помощь. Но из-за вмешательства КНДР встал вопрос и об оружии.
«После того, как Северная Корея получила реальный официальный статус людей, пришедших воевать против граждан Украины, наш запрос будет подробным. Он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии», - сказал Зеленский.
Он добавил, что не знает, что мне ответит Южная Корея.
«Но мы бы очень хотели, чтобы нам помогли. Да, включая и артиллерию, и противовоздушную оборону, и некоторые еще неофициальные важные вещи», - отметил украинский президент.
Зеленский также прокомментировал пристрастное отношение граждан Южной Кореи к военной поддержке Украины. Он сказал, что это не только война нашего государства, потому что КНДР заручилась поддержкой России.
«Вам нельзя ожидать, по моему мнению. Вам нужны сильные союзники, которые в случае поддержки Северной Кореи со стороны России, будут с вами. Вам нельзя оставаться наедине против Северной Кореи с Россией. У вас будет то, что у нас», – отметил глава государства.