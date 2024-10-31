Киев обратится к Сеулу с запросом о военной помощи

Украина и Южная Корея раньше вели себя осторожно по вопросу поставки оружия, но теперь Киев обратится с просьбой о предоставлении оружия. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, сообщает Левый берег.

По словам главы государства, Сеул оказывает гуманитарную, медицинскую помощь. Но из-за вмешательства КНДР встал вопрос и об оружии.

«После того, как Северная Корея получила реальный официальный статус людей, пришедших воевать против граждан Украины, наш запрос будет подробным. Он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии» , - сказал Зеленский.

Он добавил, что не знает, что мне ответит Южная Корея.

«Но мы бы очень хотели, чтобы нам помогли. Да, включая и артиллерию, и противовоздушную оборону, и некоторые еще неофициальные важные вещи» , - отметил украинский президент.

Зеленский также прокомментировал пристрастное отношение граждан Южной Кореи к военной поддержке Украины. Он сказал, что это не только война нашего государства, потому что КНДР заручилась поддержкой России.