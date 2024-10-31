Россияне пожаловались на дроновую атаку завода "Башнефти" в Уфе

Российская республика Башкирия вечером 31 октября подверглась атаке дронов, один из которых упал на нефтехимическое предприятие в столице региона — Уфе.﻿ Информацию об атаке беспилотников подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров со ссылкой на местные СМИ, сообщает Деловая столица.

По его словам, было зафиксировано три БПЛА. Их целью являются топливно-энергетические предприятия Башкортостана, пишет Mkset. По данным источников, по меньшей мере один беспилотник мог быть самолетного типа.

Как заявил Хабиров, атака к данному моменту предотвращена — один беспилотник упал "на территории одного из предприятий" без указания города, нанеся ущерб в виде выбитых стекол в одном из помещений. Еще два дрона также упали "в промзоне" без серьезных последствий, утверждает глава региона.

В то же время, по данным "Аргументов и фактов", один из дронов долетел до завода "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе. По предварительным данным, БПЛА застрял в антидроновой сетке и взрыва не произошло.

Стоит отметить, что от границы Украины до Уфы более 1500 км.