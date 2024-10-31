СМИ выяснили, какая мотивация солдат КНДР ехать на войну против Украины

Изолированность Северной Кореи от мира может повлиять на желание северокорейцев воевать в войне России против Украины. Солдаты КНДР могут хотеть увидеть другие страны.﻿ Со ссылкой на The Independent, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет издание, северокорейцы могут воспринять возможность уехать воевать в Украину как шанс, выпадающий раз в жизни. Также может быть заманчива оплата, которую они получат за помощь России.

В частности, северокорейские солдаты могут быть не так несчастны, как их описывают. Ведь их бывшие собратья говорят, что они могут с гордостью рассматривать свой российский тур как редкий шанс заработать хорошие деньги. Или, как возможность впервые увидеть чужую страну и получить привилегированный режим для своих семей.

"Несмотря на постепенное экономическое восстановление Северной Кореи за последние 30 лет, перебежчики говорят, что средняя месячная зарплата обычных северокорейских рабочих и солдат составляет менее 1 доллара" , - пишет Independent.

По данным СМИ, российский диктатор Владимир Путин обещает по 2000 долларов каждый месяц каждому солдату КНДР. Однако 90% этой суммы, вероятно, уйдет в казну КНДР. Несмотря на это, служба в России принесет северокорейскому солдату от 1200 до 2400 долларов. Ради этого они согласны рисковать.

Кроме этого поездка в Россию может принести хорошие дома или поступление в хорошие университеты в КНДР, или переезд из менее престижных населенных пунктов в Пхеньян. Ведь сейчас для переезда из одной провинции страны в другую нужно государственное разрешение.