Генштаб: За сутки произошло 150 боев, каждый третий – на Кураховском направлении

По состоянию на 22.00 31 октября произошло 150 боевых столкновений. Со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

Оккупанты нанесли два ракетных удара, применив четыре ракеты, 35 авиационных ударов с применением 62 КАБов, 490 ударов дронами-камикадзе и произвели почти 2600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. Потери врага за сегодняшний день на направлении составили 114 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожена боевая бронированная машина, 25 БпЛА, шесть единиц автомобильного и четыре единицы специального транспорта. Также наши защитники значительно повредили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему и три автомобиля.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 15 атак. Активность противник проявлял в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого.

Двадцать один раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

Враг три раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районе Торецка, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток в районах Луча, Лисовки и Вишневого наши войска отражали 23 наступательных и штурмовых действия врага. Два из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за сегодняшний день враг потерял 320 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две артиллерийские системы, пять боевых бронированных машин, пункт управления БпЛА, мотоцикл и два автомобиля. Кроме того, танк, артиллерийская система и ББМ врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 56 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Бои продолжаются в 16 локациях.

На Времовском направлении оккупанты пять раз атаковали вблизи Богоявленки и Трудового.

На Ореховском направлении наши войска остановили две атаки противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины отразили три штурма российских захватчиков.