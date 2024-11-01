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Курс валют НБУ на 1 ноября

Курс валют НБУ на 1 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 октября, упал на 6 коп до 41.2194 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 44.8467 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.4904 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 47.6415 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.3033 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.219400 --0.0596
EUR Евро 44.846700 +0.2117
GBP Фунт стерлингов 53.490400 +0.063
CHF Швейцарский франк 47.641500 +0.1179
PLN Польский злотый 10.303300 +0.0247

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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