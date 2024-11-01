Курс валют НБУ на 1 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 октября, упал на 6 коп до 41.2194 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 44.8467 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.4904 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 47.6415 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.3033 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.219 400 EUR Евро 44.846 700 GBP Фунт стерлингов 53.490 400 CHF Швейцарский франк 47.641 500 PLN Польский злотый 10.303 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.