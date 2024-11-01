Курс валют НБУ на 1 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 31 октября, упал на 6 коп до 41.2194 за 1 доллар.
Евро подорожал на 21 коп до 44.8467 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.4904 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 47.6415 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.3033 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.219400
|EUR
|Евро
|44.846700
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.490400
|CHF
|Швейцарский франк
|47.641500
|PLN
|Польский злотый
|10.303300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.