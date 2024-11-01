Курс валют НБУ на 1 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 1 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 31 жовтня впав на 6 коп. до 41.2194 за 1 долар.
Євро подорожчав на 21 коп. до 44.8467 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.4904 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 47.6415 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.3033 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.219 400
|EUR
|Євро
|44.846 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.490 400
|CHF
|Швейцарський франк
|47.641 500
|PLN
|Польський злотий
|10.303 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.