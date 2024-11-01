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Курс валют НБУ на 1 листопада

Курс валют НБУ на 1 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 1 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 31 жовтня впав на 6 коп. до 41.2194 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 44.8467 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.4904 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 47.6415 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.3033 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.219 400 --0.0596
EUR Євро 44.846 700 +0.2117
GBP Фунт стерлінгів 53.490 400 +0.063
CHF Швейцарський франк 47.641 500 +0.1179
PLN Польський злотий 10.303 300 +0.0247

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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