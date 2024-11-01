Курс валют НБУ на 1 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 1 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 31 жовтня впав на 6 коп. до 41.2194 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 44.8467 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.4904 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 47.6415 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.3033 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.219 400 EUR Євро 44.846 700 GBP Фунт стерлінгів 53.490 400 CHF Швейцарський франк 47.641 500 PLN Польський злотий 10.303 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.