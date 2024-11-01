Россияне ударили по пожарному депо в Одессе: есть раненые

В результате российской воздушной атаки вечером 31 октября получило повреждения пожарное депо в Одессе, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.

"Под ударом оказалась пожарная часть. Двое спасателей, бежавших в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице" , — рассказал он.

Повреждены пожарные автомобили и здание.

Фото: ГСЧС Одесщины

Как сообщалось, за прошедшие сутки оккупанты провели более 50 атак на Кураховском направлении.