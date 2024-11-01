Росіяни вдарили по пожежному депо в Одесі: є поранені
Внаслідок російської повітряної атаки ввечері 31 жовтня зазнало пошкоджень пожежне депо в Одесі, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер.
"Під ударом опинилась пожежна частина. Двоє рятувальників, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки в лікарні", — розповів він.
Пошкоджень зазнали пожежні автівки та будівля.
Як повiдомлялось, минулої доби окупанти провели понад 50 атак на Курахівському напрямку.