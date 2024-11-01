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Росіяни вдарили по пожежному депо в Одесі: є поранені

Росіяни вдарили по пожежному депо в Одесі: є поранені
Фото: Олег Кіпер

Внаслідок російської повітряної атаки ввечері 31 жовтня зазнало пошкоджень пожежне депо в Одесі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер.

"Під ударом опинилась пожежна частина. Двоє рятувальників, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки в лікарні", — розповів він.

Пошкоджень зазнали пожежні автівки та будівля.

Удао по пожежному депо
Фото: ДСНС Одещини

Як повiдомлялось, минулої доби окупанти провели понад 50 атак на Курахівському напрямку.

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