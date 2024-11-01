В Конгрессе призывают США ударить непосредственно по войскам КНДР в Украине

Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны предоставить возможность Украине отвечать на атаки России ударами оружием союзников по объектам вглубь российской территории, а также они должны рассмотреть возможность нападения "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне России, заявил конгрессмен Майк Тернер, глава комитета по разведке Палаты представителей, сообщает Голос Америки.

Тернер, конгрессмен-республиканец из штата Огайо, считает, что украинские военные должны иметь возможность атаковать легитимные военные цели на территории России оружием, поставляемым США, или союзниками по НАТО, или же собственным оружием без ограничений.

"Сейчас Соединенные Штаты придерживаются политики, согласно которой Украина не может использовать оружие, предоставленное ему странами НАТО и США для нападения на действительные военные цели в России. Так, например, если Россия использует военную систему для нападения на Украину с российской территории, Украина не может атаковать эту систему в ответ оружием США или местными системами.

Это действительная военная цель, на которую они должны иметь возможность ответить. Сейчас в администрации считают это провокацией. Собственно, первый удар со стороны России должен был бы быть провокацией. Они должны иметь возможность защитить себя ﻿ " , – сказал Тернер во время происшествия в Вашингтоне.

Тернер также подчеркнул, что участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, и союзники не должны исключать нападение на северокорейские войска, если они будут воевать в Украине.

Россия не должна "открывать сезон" на безнаказанные удары по Украине и приглашать для этого иностранные войска, сказал Тернер в ходе дискуссии, организованной Атлантическим Советом в среду, 30 октября.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и атакующие ее. Северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну. И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее" , – сказал Тернер в разговоре с руководителем Атлантического Совета Фредериком Кемпе.

При этом Тернер подчеркнул, что решение о нападении на северокорейские войска не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию по этой теме нужно провести".

"Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободны от того, чтобы они были действительными военными целями Соединенных Штатов и НАТО" , - подчеркнул Тернер.

Напомним, недавно Тернер написал открытое письмо в администрацию, в котором он назвал сообщение о возможном участии войск КНДР в войне России против Украины "чрезвычайной эскалацией" и требовал от администрации Байдена-Гаррис и партнеров по НАТО "установить красную линию" по использованию северокорейских войск против Украины.