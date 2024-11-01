В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 460 российских оккупантов, сожгли 6 танков и 26 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 1.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 696 410 (+1 460) человек,
- танков – 9 162 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 18 470 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 20 039 (+26) ед,
- РСЗО – 1 244 (+1) ед,
- средств ПВО – 994 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 088 (+25) ед,
- крылатых ракет – 2 628 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 038 (+77) ед,
- специальной техники – 3 579 (+9) ед.
Данные уточняются.