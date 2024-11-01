У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 460 російських окупантів, спалили 6 танків та 26 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 1.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 696 410 (+1 460) осіб,
- танків – 9 162 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 18 470 (+20) од,
- артилерійських систем – 20 039 (+26) од,
- РСЗВ – 1 244 (+1) од,
- засобів ППО – 994 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 088 (+25) од,
- крилатих ракет – 2 628 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 038 (+77) од,
- спеціальної техніки – 3 579 (+9) од.
Дані уточнюються.