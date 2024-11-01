НБУ увеличил продажу валюты для поддержки гривны до максимума

Национальный банк Украины в октябре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 3,428 млрд долларов, что на 6,7% больше, чем в сентябре (3,214 млрд долларов), сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные НБУ.

Интервенции НБУ в октябре были максимальными в 2024 году.

С начала года НБУ продал на межбанке 26,806 млрд долларов.

В октябре Украина получала 1,4 млрд долларов международной помощи для покрытия дефицита бюджета: кредит от Канады на 300 млрд долларов и транш МВФ на 1,1 млрд долларов.

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С начала года помощь достигла 25,9 млрд долларов. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны больше, чем помощь Киеву. В октябре международные резервы Украины должны сократиться.

Однако до конца года Украина ожидает получить порядка 15 млрд долларов. В итоге по прогнозу НБУ помощь достигнет 41,5 млрд долларов и будет значительно меньше интервенций НБУ на межбанке.

Курс доллара в октябре

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

Курс доллара колебался в течение октября в диапазоне от 41,17 до 41,37 грн/доллар. За октябрь курс доллара вырос на 0,3% (с 41,16 до 41,27 грн/доллар). С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 на 31 октября 2023 года).

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс упал на 5 копеек до 41,50 грн/доллар.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,6 млрд долларов. За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.