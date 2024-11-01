В России дрон упал на нефтебазу в Ставропольском крае

Россияне заявили, что якобы дрон упал на нефтебазу в ночь на 1 ноября. Это произошло в Ставропольском крае.﻿ Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник" , - написал он.

По словам чиновника, в результате атаки якобы пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.

При этом в сети публикуют якобы видео попадания беспилотника. На кадрах можно увидеть, что произошел взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы.

При этом в сети публиковали видео попадания беспилотника. На кадрах можно было увидеть, что произошел взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы. Однако позже российские Telegram-каналы удалили видео.

Ставропольский край граничит с Ростовской областью и Краснодарским краем. Расстояние до Светлограда от границы с Украиной составляет около 600 км.