В России дрон упал на нефтебазу в Ставропольском крае
Россияне заявили, что якобы дрон упал на нефтебазу в ночь на 1 ноября. Это произошло в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник", - написал он.
По словам чиновника, в результате атаки якобы пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.
При этом в сети публикуют якобы видео попадания беспилотника. На кадрах можно увидеть, что произошел взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы.
При этом в сети публиковали видео попадания беспилотника. На кадрах можно было увидеть, что произошел взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы. Однако позже российские Telegram-каналы удалили видео.
Ставропольский край граничит с Ростовской областью и Краснодарским краем. Расстояние до Светлограда от границы с Украиной составляет около 600 км.