Британская разведка: В России растет количество приговоров за госизмену

Разведка Великобритании обратила внимание на рост количества вынесенных приговоров в России по статье "государственная измена". Об этом говорится в обзоре, обнародованном в X (Twitter) британского министерства обороны, сообщает Европейская правда.

Британская разведка ссылается на данные независимых российских медиа, согласно которым количество приговоров по обвинению в государственной измене в России достигло наивысшего уровня за последние девять лет.

По данным российского Министерства юстиции, за первые шесть месяцев 2024 года было вынесено больше приговоров, чем за весь 2023 год, отмечено в обзоре.

Аналогичным образом значительно возросло количество приговоров по уголовным статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом и "дезинформацией".

"Эти данные свидетельствуют о том, что российское правительство все больше полагается на методы принуждения и демонстративного сдерживания для сохранения контроля над враждебными режимами слоями населения" , - говорится в обзоре.

Как отметили в ведомстве, до полномасштабного вторжения России в Украину путинский режим "обычно предпочитал более тонкие способы борьбы с инакомыслием".