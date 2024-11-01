Британська розвідка: У Росії зростає кількість вироків за держзраду

Розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання кількості винесених вироків в Росії за статтею "державна зрада". Про це йдеться в огляді, який оприлюднений в X (Twitter) британського міністерства оборони, повідомляє Європейська правда.

Британська розвідка посилається на дані незалежних російських медіа, згідно з якими, кількість вироків за обвинуваченням у державній зраді в Росії досягла найвищого рівня за останні дев'ять років.

За даними російського Міністерства юстиції, за перші шість місяців 2024 року було винесено більше вироків, ніж за весь 2023 рік, зазначено в огляді.

Аналогічним чином значно зросла кількість вироків за кримінальними статтями, пов'язаними з екстремізмом, тероризмом і "дезінформацією".

"Ці дані свідчать про те, що російський уряд дедалі більше покладається на методи примусу і демонстративного стримування для збереження контролю над ворожими режиму верствами населення" , – йдеться в огляді.

Як зазначили у відомстві, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну путінський режим "зазвичай віддавав перевагу більш тонким способам боротьби з інакомисленням".