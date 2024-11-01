Польша начала строительство оборонительных укреплений на границах с РФ и Беларусью – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о строительстве системы оборонительных укреплений на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный Щит", сообщает Европейская правда.

Туск также опубликовал фотографию, на которой изображена работающая строительная техника.

Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024

"Начато строительство "Восточного щита"! Первые работы на границе с Россией" , – так подписал снимок глава правительства Польши.

Проект "Восточный щит" был представлен в мае. В середине октября на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство) состоялись первые испытания элементов "Щита".

Проект предусматривает строительство различных типов укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий на границах Польши с Россией и Беларусью.

Также планируется строительство соответствующих систем разведки и обнаружения угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывания систем противодействия беспилотникам.

Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – „Восточный щит", на реализацию которой в 2024-2028 годах предусмотрено 10 миллиардов злотых, польское правительство приняло 10 июня на выездном заседании в Белостоке.

В октябре заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся к Европейскому Союзу для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны".