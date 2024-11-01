В ЕС приближаются к соглашению транзита газа из Азербайджана через Украину

Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в Европу после завершения транзитного договора между Россией и Украиной, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку от 12 до 14 миллиардов кубометров газа в год из Азербайджана, по информации людей, знакомых с вопросом.

Согласно коммерческому соглашению, азербайджанская государственная энергетическая компания Socar будет поставлять газ в Суджу на российско-украинской границе. Венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS дальше будут транспортировать газ в Европу.

Для этого планируется использовать ту же сеть газопроводов, по которой сейчас российский газ поступает через Украину в Европейский Союз.

Эта поставка фактически заменит объемы, которые Европа сейчас получает по действующему транзитному договору. Контракт потребует заключения так называемого своп-соглашения между Азербайджаном и Россией, поскольку Азербайджан не имеет достаточной экспортной мощности, чтобы полностью заменить существующие объемы поставок.

Цена на газ в Европе для декабря снизилась на 8,1% на новостях о прогрессе в переговорах, но затем частично восстановилась. Соглашение, которое еще не окончательное, может помочь стабилизировать цены на газ после недавних колебаний на рынке.

Однако Европейская комиссия ранее заявила, что энергетической безопасности региона ничего не угрожает после завершения транзитного договора. Словакия и Австрия среди стран Европы, которые продолжают импортировать российский газ через газопроводы.

Любая коммерческая сделка потребует политической поддержки со стороны украинских властей, чтобы оператор газотранспортной системы Украины смог забронировать необходимые мощности.

Напомним:

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Украина не продлит контракт по транзиту российского газа после его окончания в 2025 году.

Прекращение транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа