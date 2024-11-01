В "Центрэнерго" сделали заявление о графиках отключений света

СМИ распространили информацию, что якобы уже на следующей неделе вернутся отключений света. Пока ситуация в энергосистеме стабильная, а графики определяет "Укрэнерго", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Центрэнерго" в Facebook.

Что произошло

В пятницу, 1 ноября, СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на независимого члена наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимира Величко распространили информацию о возвращении к графикам отключений света.

Величко отметил, что на следующей неделе синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Он предположил, что в случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будут применяться графики отключений света.

Реакция "Центрэнерго"

В компании заявили, что определение графиков - это компетенция исключительно "Укрэнерго".

"Заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании", - говорится в сообщении.

В "Центрэнерго" подчеркнули, что сейчас ситуация в энергосистеме стабильная, а энергетики сделали все возможное, чтобы обеспечить работу оборудования в осенне-зимний период.

Ситуация со светом в Украине

Российские оккупанты продолжают атаки на энергетику в Украине. Особенно страдают энергетические объекты в приграничных и прифронтовых областях.

Пока ситуация со светом стабильная, отключений не прогнозируется. Однако энергетики просят украинцев быть экономными.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предполагал, что зима в Украине может быть сложной. Власти Запорожской области не исключают, что зимой может не быть света из-за атак врага. Жителей просят подготовиться.