В Германии признали провал в трудоустройстве украинцев: работу получили менее 1%

Федеральное контрольно-ревизионное управление Германии (BRH) опубликовало отчет, в котором утверждается, что правительственная программа по упрощенному трудоустройству украинцев Job-Turbo не дала результатов. Об этом пишет издание Bild, сообщает Лига.Бизнес.

Программа рассчитывала охватить минимум 400 000 украинцев в Германии, которым после интеграционных курсов должны были предоставить предложение о трудоустройстве.

Аудит BRH показал, что в 2023 году только 20% прошедших интеграционные курсы получили предложение о трудоустройстве от центров занятости, и ни один украинец так и не получил работу. В 2024 году предложение получили 40% прошедших курсы, из них трудоустроилось менее 1%.

По данным BRH, около 720 000 украинцев в Германии, в том числе 500 000 трудоспособных, получают социальные пособия. Согласно отчету, ежемесячные затраты на пособия украинцам составляют около 539 млн евро. Для сравнения: в ноябре 2022 года, через девять месяцев после начала войны в Украине, Германия ежемесячно платила украинским беженцам 445 млн евро пособий.

В отчете BRH указывает на основные проблемы с программой трудоустройства.

Первая — длительное время ожидания интеграционных курсов: украинцам часто приходится ждать курсов несколько месяцев из-за того, что центры занятости ищут курсы только в непосредственной близости от места их проживания.

Другая проблема заключается в том, что слишком много украинцев преждевременно бросают интеграционные курсы и сообщают о "проблемах со здоровьем", которые никак документально не фиксируются. Это позволяет украинцам прекратить поиски работы и дальше получать пособия.

Также отмечается низкий уровень контактов между центрами занятости и украинцами, кто прошел интеграционные курсы. Предполагалось, что центры будут предлагать новые вакансии окончившим курсы каждые шесть недель тем, кто закончил курсы. Но аудит BRH показал, что в 2023 году консультации проходили в среднем раз в шесть месяцев, а в 2024 году — раз в 115 дней.

Проблему низкого уровня трудоустройства украинцев в Германии признают и в Украине. Накануне президент Владимир Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья заявил, что в Германии минимум 300 000 украинцев не работают и не предпринимают попыток трудоустроиться. По его мнению, когда социальная поддержка Германии будет прекращена, они вынуждены будут вернуться.