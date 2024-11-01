Экс-командующий Объединенных сил Содоль уволился из ВСУ по ВВК – источник
Экс-командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля уволили с военной службы на основании заключения ВВК. Об этом рассказал собеседник в военных кругах, сообщает Украинская правда.
По данным источника, Содоль уволен из рядов ВСУ 14 октября.
Основанием стало решение военно-врачебной комиссии.
Других деталей собеседник УП не предоставил.
Также об увольнении Содоля из ВСУ написала депутат Марьяна Безуглая.
Скандал с Содолем
Начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ, руководителя ОСГВ "Хортица" генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
Кротевич обвинил генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины и просил проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность давать показания по делу.
В ГБР подтвердили, что такое заявление поступило, и добавили, что с ним работают следователи.
После обнародования заявления президент Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.