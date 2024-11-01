Разведка Эстонии оценила эффективность войск КНДР в войне против Украины

Участие северокорейских подразделений на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери, сообщает Европейская правда.

Такое мнение высказал полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии, цитирует ERR.

Комментируя прибытие северокорейских военных в Курскую область, Кивисельг отметил, что военные КНДР, вероятно, прибыли туда в начале октября, где прошли предварительную подготовку, которая длилась от двух до четырех недель.

После этого, по его словам, "началась их передислокация на украинский фронт".

"Ожидается, что в целом Северная Корея пообещала направить в Российскую Федерацию 10-12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в течение ближайших недель", – считает представитель эстонской разведки.

Он отметил, что, как правило, северокорейские солдаты подготовлены для ведения боевых действий в горной местности, а это означает, что они не знакомы с украинской территорией, ее климатом и географией.

"И так же их подготовка не предусматривает ведения боевых действий в таких условиях. Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы Российской Федерации понесли до сих пор", – подчеркнул Кивисельг.

Несмотря на это, по словам Кивисельга, не исключено, что Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию и на украинский фронт.

"Несмотря на это, текущая оценка разведки остается такой, что это развертывание северокорейских подразделений в Украине продолжится", – подчеркнул он.

В то же время, по мнению военного, это не принесет больших изменений на фронт.

"Но если это дополнительное развертывание подразделений в России, их подготовка, а затем прибытие на украинский фронт продолжится в долгосрочной перспективе, это, безусловно, может принести некоторые изменения на линии фронта", – подытожил он.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю реакцию западных стран на привлечение военных КНДР нулевой.

Также писали, что глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер убежден, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне РФ.